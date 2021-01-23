Американец сорвал сумасшедший джекпот в миллиард долларов

Гражданин Мичигана купил билет с выигрышной комбинацией номеров одного из крупнейших джекпотов лотереи Mega Millions. Счастливчик получил $1 млрд.

Об этом сообщает сайт лотереи.

Шансы на выигрыш были 1 к 302,5 млн.

Это второй по размеру джекпот, который разыгрывался в лотерее Mega Millions за всю ее историю. Самый крупный выигрыш достался жительнице Южной Каролины в 2018 году, он составлял $1,5 млрд.

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Размер джекпота рос с 15 сентября, когда был зафиксирован предыдущий выигрыш в Висконсине. В Mega Millions заявляли, что это самый длинный отрезок времени без выигрышей в лотерею.

Напомним, ранее 73-летний пенсионер из США, пожелавший остаться неизвестным, выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете.

А Элейн Томпсон из английского города Киллингворт проработала в супермаркете 25 лет, несмотря на то, что в декабре 1995 года сорвала миллионный куш в лотерею – она выиграла 2,7 миллиона фунтов стерлингов.

А в Украине казино и лотереи работают по таким правилам: