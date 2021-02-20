Аномальные снегопады и десятки погибших: Техас объявлен зоной стихийного бедствия

Джо Байден подписал декларацию о помощи пострадавшему от непогоды штату

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной природного бедствия из-за аномальный снегопадов и морозов, которые обрушились на этот штат.

Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав соответствующую декларацию.

"Вчера президент Джозеф Р. Байден-младший объявил в штате Техас природное бедствие и распорядился выделить федеральную помощь, чтобы помощь властям штата и местным властям восстановить районы, пострадавшие от сильных зимних штормов, которые начались 11 февраля 2021 года и продолжаются до сих пор", – гласит документ.

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Деньги пойдут на предоставление пострадавшим временного жилья, ремонт поврежденных домов и льготные кредиты для восстановление незастрахованной собственности.

Кроме того, он выразил намерение посетить пострадавшие округи штата на следующей неделе.

/ Фото: Reuters Реклама

По состоянию на утро 20 февраля большинству жителей Техаса восстановили подачу электроэнергии, а температура воздуха не опускалась ниже нуля градусов.

Однако штат продолжается оправляться от зимнего шторма, который ударил по его электросетям, оставив миллионы жителей без тепла, еды и чистой питьевой воды. Без электричества остаются еще около 80 тысяч человек.

/ Фото: Reuters

Точное количество жертв непогоды еще не установлено, однако считается, что их число может достигать 69 человек.

Он стихии пострадали также и животные – зоозащитники спасли тысячи черепах, которые при понижении температуры просто могли утонуть.

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