Аномальные снегопады и десятки погибших: Техас объявлен зоной стихийного бедствия

Президент США Джо Байден объявил Техас зоной природного бедствия из-за аномальный снегопадов и морозов, которые обрушились на этот штат.
Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба Белого дома, опубликовав соответствующую декларацию.
"Вчера президент Джозеф Р. Байден-младший объявил в штате Техас природное бедствие и распорядился выделить федеральную помощь, чтобы помощь властям штата и местным властям восстановить районы, пострадавшие от сильных зимних штормов, которые начались 11 февраля 2021 года и продолжаются до сих пор", – гласит документ.
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Деньги пойдут на предоставление пострадавшим временного жилья, ремонт поврежденных домов и льготные кредиты для восстановление незастрахованной собственности.
Кроме того, он выразил намерение посетить пострадавшие округи штата на следующей неделе.
По состоянию на утро 20 февраля большинству жителей Техаса восстановили подачу электроэнергии, а температура воздуха не опускалась ниже нуля градусов.
Однако штат продолжается оправляться от зимнего шторма, который ударил по его электросетям, оставив миллионы жителей без тепла, еды и чистой питьевой воды. Без электричества остаются еще около 80 тысяч человек.
Точное количество жертв непогоды еще не установлено, однако считается, что их число может достигать 69 человек.
Он стихии пострадали также и животные – зоозащитники спасли тысячи черепах, которые при понижении температуры просто могли утонуть.
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