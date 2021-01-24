Аресты детей и избиение женщин: как прошел день протестов в России

В России в субботу, 23 января, прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, на которые по разным подсчетам только в Москве вышли от 20 до 40 тысяч россиян. Отличительная особенность нынешних российских протестов – россияне начали отбиваться от омоновцев, а иногда и нападать на них.

Первые акции в России стартовали на Дальнем Востоке – в Хабаровске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском около 13:00 по местному времени (05:00 утра по Киеву). Кстати полиция во многих городах начала задерживать протестующих еще до начала акций.

Акции прошли также в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Магадане и Комсомольске-на-Амуре – в Якутске люди вышли на протест в -51.

В 13:00 начались акции протеста и в Москве и Санкт-Петербурге, на которых полиция практически сразу начала задерживать собравшихся. Кстати уже в первые часы митингов количество задержанных по России достигло нескольких сотен.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

На Пушкинской площади в Москве сотрудники полиции жустко задержали даже ребенка.

Была задержана и супруга находящегося в "Матросской тишине" оппозиционера Юлия Навальная, она опубликовала фото из автозака. Позже женщину отпустили.

Вышла на протест и пожилая мама Алексея Навального – Людмила Ивановна.

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А в Чите правоохранители неожиданно отказались задерживать и разгонять протестующих. Когда они проходили мимо, толпа скандировала "Молодцы".

Видео: t.me/nexta_live

Кстати многие протестующие вышли на акции, держа в руках туалетные ершики с намеком на расследование Алексея Навального о дворце Владимира Путина в Геленджике. Из толпы слышались крики: "Долой царя!", "Путин, уходи".

Фото: "Новая газета"

Тем временем поначалу мирный протест перерос в жесткие стычки с полицией, протестующих жестко задерживали и тащили в автозаки.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Кстати на масоовых акциях в поддержку Навального были замечены российские знаменитости – например телеведущая Татьяна Лазарева и видеоблогер Антон Лапенко.

Сегодняшний день отметился не только задержаниями, так как протестующие изредка начали давать отпор, а иногда и нападали первыми. Так, в Москве участники акции забросали снежками, а затем и побили ногами подъезжающую машину с мигалкой, очевидно, правительственную, с криками: "Позор!".

Досталось снежками и омоновцам.

Российские правоохранители, конечно, от активности протестующих не подобрели. Они как обычно хватали и избивали всех подряд, несмотря на пол и возраст.

Очень жесткие столкновения с полицией произошли у изолятора "Матросская тишина" в Москве.

Дошло даже до того, что ОМОН избил девушку, которая говорит, что беременна и вообще просто проходила мимо.

А в Санкт-Петербурге воинственный страж порядка ударил ногой в живот пожилую женщину, которая просто спрашивала у него, куда волокут задержанного протестующего.

Где-то к 22:00 акции протестующие начали расходиться, кто-то еще задержался во дворах, но большинство мест, где ранее проходили акции и столкновения опустели.

Правозащитники заявили, что в субботу на акциях протеста по всей России были задержаны почти три тысячи человек, только в Москве – более тысячи. Причем из них – более 300 несовершеннолетних.