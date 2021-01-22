Аресты, запугивания и цензура: как Кремль готовится к акции "Свободу Навальному"

Совсем немного осталось до больших митингов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального – уже завтра, 23 января, в десятках городов РФ ожидаются массовые народные протесты, объединенные в акцию "Свободу Навальному!".

Режим Владимира Путина всячески пытается помешать россиянам выступить против репрессий в отношении главного оппозиционера страны. На этом поприще развернули "бои" сразу на нескольких направлениях.

Сайт "Сегодня" изучил, как Кремль пытается помешать организации новых акций протеста.

Аресты, аресты, аресты

Аресты сторонников оппозиционера начались буквально в день, когда его поместили под стражу.

А вот 21 января соратников оппозиционера – Любовь Соболь, Георгия Албурова и Киру Ярмыш (она была задержана и на следующий день) – задержали и оставили на ночь в полицейском участке. Кроме того, были задержаны пресс-секретарь движения "Гражданское общество" Егор Илюшкин и юрист ФБК Владлен Лось

Также обыски прошли у журналиста "Эха Москвы" Александра Плющева, главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, координатора московского штаба Навального Олега Степанова и даже рэпера Noize MC (Ивана Алексеева), который высказался в поддержку Навального.

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Всего прокуратура вынесла предостережения в отношении 28 лиц, предупредив их об уголовной ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях, поскольку проводить 23 января митинг власти не разрешили.

В республике Татарстан по этой причине даже возбудили уголовное дело.

Давление на студентов

Движущей силой всех протестов, как правило, является молодежь. И на этом фоне российских студентов решили припугнуть из-за участия в митингах в поддержку Алексея Навального.

Учащиеся по всей стране публиковали предостережения от руководства их вузов, которые распространялись через соцсети и даже по смс. Их запугивают дисциплинарной ответственностью вплоть до отчисления. А в отдельных случаях формируются списки студентов, которые состоят в оппозиционных группах.

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Впрочем, руководство учебных заведений либо отказывается это комментировать, либо называет фейками.

Тем временем правая рука Путина, Дмитрий Песков, подчеркнул, что вузы могут самостоятельно оценивать участие студентов в демонстрациях "в соответствии со своей политикой".

Чистка в соцсетях

Добрались власти и до соцсетей. Одной из "жертв" стал TikTok, где недавно одним из популярных стал хэштег #свободунавальному и прошел флешмоб, участники которого меняли портреты Владимира Путина на портреты Навального в школах.

В Роскомнадзоре сообщили, что добились удаления в TikTok 38% призывов к детям участвовать в акциях. В YouTube и "Вконтакте" было удалено по 50%, а в Instagram – 17%.

Кроме того, Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты с призывами участвовать в акциях 23 января.

Напомним, ранее ссылаясь на источники, приближенные к Кремлю, СМИ сообщили, что у Путина будут добиваться для Навального 13-летнего тюремного срока.

Видео: Сегодня