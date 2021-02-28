Астронавты NASA вышли в открытый космос: видео

Кейт Рубинс и Виктор Гловер подготовят модификационные комплекты для обновления солнечных батарей МКС

Бортинженеры NASA и члены американской экспедиции на Международной космической станции Кейт Рубинс и Виктор Гловер начали выход в открытый космос.

На странице аэрокосмического агентства США уже опубликовали видеозапись, сделанную нательной камерой Рубинс:

Для обоих астронавтов этот выход за пределы МКС стал уже третьим, но в истории самой станции это уже 235 выход. Они покинули шлюзовый отсек модуля Quest в 13:00 по киевскому времени и должны вернуться через 6,5 часов.

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Рубинс и Гловеру предстоит начать сборку и установку модификационных комплектов, необходимых для предстоящего обновления солнечных батарей МКС.

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Шесть нынешних солнечных батарей работают хорошо, однако из-за износа стали проявлять признаки снижения работоспособности. Позже в этом году перед нынешними батареями установят шесть новых, что позволит увеличить общую мощность станции со 160 киловатт до 215 киловатт.

Следующий выход в космос запланирован на 5 марта – его осуществит Кейт Рубинс и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соичи Ногучи.

Напомним, на прошлой неделе и.о. главы NASA Стив Юрчик назвал высадку американского экипажа на Луне к 2024 году неосуществимой целью.

Тем временем члены российского экипажа безуспешно пытаются определить утечку воздуха из модуля "Звезда".