Авиакатастрофа в Индонезии: появилась запись переговоров диспетчеров с пилотами самолета

Следователи не планируют публиковать запись в открытых источниках

Следователи получили запись переговоров диспетчеров с пилотами самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, однако, пока не планируют ее публиковать в открытых источниках.

Об этом заявил замруководителя национального комитета по безопасности на транспорте Нуркахио Утомо, передает Detik.

"Мы получили запись, проверим, попытаемся установить, присутствует ли что-то странное в переговорах", – сказал Нуркахио Утомо.

Из-за того, что авиакатастрофа произошла через несколько минут после взлета, продолжительность записи недолгая.

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Сейчас ведутся поиски жертв крушения.

Напомним, по данным Flightradar24, самолет спустя 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты спикировал в океан, потеряв 10 000 футов высоты меньше чем за минуту. Он исчез с экранов радаров после взлета сразу после 14:30 (07:30 по Гринвичу).

На борту самолета находилось 62 пассажира и членов экипажа. Все они были гражданами Индонезии.