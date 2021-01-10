Версія українською
$ 28,4
34,85

Авиакатастрофа в Индонезии: появились новые подробности

10 января, 00:42

Юлия Ляхова

Погибшие были гражданами Индонезии

На борту самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, находилось 62 пассажира и членов экипажа. Все они были гражданами Индонезии.

Об этом сообщает канал abc7NY.

Реклама

Согласно последней информации, на борту разбившегося самолета находились:

К слову, по данным Flightradar24, самолет спустя 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты спикировал в океан, потеряв 10 000 футов высоты меньше чем за минуту. Он исчез с экранов радаров после взлета сразу после 14:30 (07:30 по Гринвичу).

Новости на эту же тему:
Индонезия самолет авиакатастрофа

Реклама

Новости партнеров

Часть украинцев никогда не заболеет коронавирусом
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
Похудевшая Оля Цибульская топлес похвасталась упругой фигуркой