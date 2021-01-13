Авиакатастрофа в Индонезии: США направят экспертов для расследования крушения

Для расследования крушения самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, США направит группу специалистов.

Об этом сообщает Reuters.

"NTSB направляет аккредитованного представителя США и еще трех следователей в Джакарту для расследования произошедшей 9 января 2021 года катастрофы самолета Sriwijaya Air", – говорится в сообщении.

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Также помогут в расследовании катастрофы сотрудники компаний Boeing и General Electric, а также работники Федерального управления гражданской авиации США.

Напомним, по данным Flightradar24, самолет спустя 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты спикировал в океан, потеряв 10 000 футов высоты меньше чем за минуту. Он исчез с экранов радаров после взлета сразу после 14:30 (07:30 по Гринвичу).

На борту самолета находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все они были гражданами Индонезии.