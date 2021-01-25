Баррикады, поджоги и массовые аресты: в Нидерландах продолжаются беспорядки (видео)

В Роттердаме жителей просят не покидать дома

В городах Нидерландов в понедельник, 25 января, продолжаются беспорядки, в которые перешли протесты против продления жесткого локдауна. Люди продолжают громить магазины, строят баррикады и устраивают поджоги, а полиция пытается задерживать протестующих.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео в Сети.

В понедельник особенно жестокие стычки протестующих с полицией происходят в Роттердаме.

Разъяренные люди поджигают уличные лотки и мусорники.

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Многие протестующих в Роттердаме строят посреди улиц баррикады, за которыми укрываются от полиции, другие вступают в стычки со стражами порядка во дворах. Жителей города просят не покидать свои дома.

Не отстает от Роттердама и небольшой город Харлем – там тоже жгут и сражаются с полицией.

На следующем видео видно, как полиция массово задерживает протестующих в еще одном городке Гелене.

Напомним, 24 января в Нидерландах после принятия властями решения о продлении жесткого локдауна во многих городах люди начали выходить на протесты, которые переросли в погромы магазинов и разбивание чужих машин.