Баррикады, поджоги и массовые аресты: в Нидерландах продолжаются беспорядки (видео)

В городах Нидерландов в понедельник, 25 января, продолжаются беспорядки, в которые перешли протесты против продления жесткого локдауна. Люди продолжают громить магазины, строят баррикады и устраивают поджоги, а полиция пытается задерживать протестующих.
Об этом свидетельствуют многочисленные видео в Сети.
В понедельник особенно жестокие стычки протестующих с полицией происходят в Роттердаме.
Разъяренные люди поджигают уличные лотки и мусорники.
Многие протестующих в Роттердаме строят посреди улиц баррикады, за которыми укрываются от полиции, другие вступают в стычки со стражами порядка во дворах. Жителей города просят не покидать свои дома.
Не отстает от Роттердама и небольшой город Харлем – там тоже жгут и сражаются с полицией.
На следующем видео видно, как полиция массово задерживает протестующих в еще одном городке Гелене.
Напомним, 24 января в Нидерландах после принятия властями решения о продлении жесткого локдауна во многих городах люди начали выходить на протесты, которые переросли в погромы магазинов и разбивание чужих машин.
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