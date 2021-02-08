Байден исправит еще одно решение Трампа: США вернутся в СПЧ ООН

США собираются вернуться в Совет ООН по правам человека, из которого экс-президент Дональд Трамп вывел страну еще в 2018 году.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

На правах анонимности собеседники агентства утверждают, что в течение ближайших суток госсекретарь США Тони Блинкен объявит о том, что сперва страна вернется в СПЧ в качестве наблюдателя, но будет "добиваться избрания в качестве полноценного члена", чтобы обеспечить реализацию в полной мере его потенциала.

Это может вызвать критику со стороны консервативных законодателей, то есть республиканской оппозиции, и сил, которые поддерживают Израиль, так как критика этой страны была основной причиной выхода Америки из этого органа.

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В администрации Джо Байдена считают, что СПЧ необходимо реформировать (об этом в свое время заявляли и у Трампа) посредством взаимодействия, руководствуясь принципами.

Напомним, что о выходе из Совета ООН по правам человека постпред США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли объявила в июне 2018 года. Она объяснила это решение предвзятым отношением к США и Израилю.

Стоит отметить, что это уже не первое решение предыдущей администрации, которое Байден решил отменить. Также США вернутся к исполнению Парижского климатического соглашения, вернутся во Всемирную организацию здравоохранения и остановят строительство стены на границе с Мексикой.

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