Байден может получить стенограммы разговоров Трампа и Путина

Команда президента США Джо Байдена по национальной безопасности вправе изучить все материалы, связанные с переговорами его предшественника Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на неуказанного сотрудника бывшей администрации.

"Им не нужно наше разрешение, чтобы увидеть это. Байдену принадлежат все материалы разговора. Одновременно может быть только один президент", – говорит собеседник издания.

В администрации Байдена пока никак не комментировали, видели ли они содержание звонков. Однако, по крайней мере, члены Совета национальной безопасности не жаловались на невозможность доступа к записям звонков из Белого дома в Кремль.

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"Выяснение того, что Трамп сказал Путину за четыре года своего пребывания у власти, является приоритетом для нацбезопасности. Но некоторые вещи, например произошедшее на некоторых личных встречах, на которых не присутствовал американский переводчик или делопроизводитель, возможно, никогда не станут до конца известны. Но меня бы очень удивило, если бы новая команда по нацбезопасности не пыталась получить доступ к записям разговоров", – сказал один из бывших сотрудников Службы национальной безопасности, близкий к команде нового президента.

Стоит отметить, что по закону все телефонные разговоры президента США стенографируются в так называемые меморандумы разговоров и передаются в Национальное управление архивов и документации в конце срока главы Белого дома. Иногда, как в случае с президентом Украины Владимиром Зеленским, они публикуются для общественности.

У Трампа утверждают, что тоже передали стенограммы всех разговоров в архив. И реальных рычагов, чтобы помешать новому президенту получить доступ к таким документам, ни у кого из предшественников нет.

Напомним, в прошлом месяце экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила Трампа в сговоре с Путиным накануне штурма Капитолия сторонниками республиканцев и потребовала провести расследование на этот счет.

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