Байден на инаугурации выступил с речью: о чем он говорил

Джо Байден во время инаугурации выступил с речью перед американцами. "Сегодня" собрали информацию о том, что он говорил.

В начале своей речи Байден поприветствовал всех присутствующих.

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"Это день Америки, это день демократии. День исторический, день надежды, обновления. Целыми веками были разные испытания у Америки, и она всегда их преодолевала. Сегодня мы празднуем триумф не президента, а целого дела, дела под названием "демократия". Народ, воля народа была услышана", – сказал он.

Также Байден отметил, что демократия имеет свою цену и ценность.

"И поэтому здесь несколько дней назад было насилие. Насилие, которое, казалось бы, подорвало основы нашего единства, которое заключалось в том, что мы мирным способом передаем власть от одного президента к другому", – подчеркнул Байден.

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Во время выступления он поблагодарил всех своих предшественников из обеих партий, отметил, что США стали сильными, но впереди еще много работы.

Также он упомянул пандемию коронавируса и ее последствия, тему расовой справедливости, проблемы с климатом.

"Те, кто со мной не согласны. Услышьте меня, посмотрите на меня и на мое сердце. Если вы со мной не согласны, пусть так и будет. Это и есть демократия... Но я буду президентом для всех американцев", - заявил он в своей инаугурационной речи.

В конце Байден пообещал, что будет работать на благо народа и объявил минуту молчания в память погибших от COVID-19.

Напомним, ранее у Джо Байдена рассказали, какие указы подпишет новый президент.