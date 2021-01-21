Байден назначил временных глав Госдепа и Пентагона

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, инаугурация которого состоялась 20 января, сразу назначил временных руководителей Государственного департамента и Министерства обороны.

Об этом сообщает Reuters.

Пока американский Сенат не одобрит кандидатуру предложенного Байденом на пост госсекретаря Энтони Блинкена выполнять обязанности главы Госдепа будет Дэниел Смит – бывший директор Института внешней службы, который готовит американских дипломатов.

Президент США также назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвида Норквиста, пока Сенат рассматривает кандидатуру на этот пост Ллойда Остина.

Реклама

При Дональде Трампе Норквист занимал пост заместителя министра обороны.

Напомним, во время слушаний в профильных комитетах Сената США кандидаты на главу Госдепа Энтони Блинкен и главу Пентагона Ллойд Остин заявили, что поддерживают предоставление Украине летального оружия для защиты ее суверенитета от посягательств России.