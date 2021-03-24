Байден обсудит Россию и Китай с лидерами ЕС 25 марта

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудит с лидерами Евросоюза связанные с Китаем и Россией вопросы в ходе онлайн-саммита Совета Европы 25 марта.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Он (Байден. – Ред.) обсудит общие внешнеполитические интересы, включая Китай и Россию", – говорится в сообщении.

Кроме того ЕС и США планируют договориться о совместных действиях в борьбе с пандемией коронавируса, обсудить проблемы изменения климата и углубление торговых и инвестиционных отношений.

К участию в заседании саммита лидеров ЕС Байдена пригласил президент Европейского совета Шарль Мишель.

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Напомним, Россия обвинила США в отказе от публичных переговоров в формате видеоконференции, после того как президент Джо Байден не принял соответствующее предложение Владимира Путина.

В администрации Байдена заявили, что президент США проведет встречу с главой Кремля Владимиром Путиным, "когда наступит правильное время".

Кроме того, на прошлой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот курировал масштабную кампанию по очернению кандидатуры демократа на прошлогодних президентских выборах в США.