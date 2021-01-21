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Байден объявил день инаугурации национальным днем единства в США

21 января, 01:51

Юлия Ляхова

Новый президент подписал соответствующий документ

Избранный президент США Джо Байден объявил день своей инаугурации 20 января национальным днем единства.

Как передает ABC, Байден подписал соответствующий документ.

"Сегодня мы празднуем триумф демократии после выборов, в ходе которых проголосовало больше американцев, чем когда-либо ранее в нашей истории, и по итогам которых воля народа была услышана и выполнена", – говорится в заявлении.

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Этим документом Джо Байден объявил 20 января 2021 года национальным днем единства.

Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

Выступая перед собравшимися, 78-летний демократ Байден произнес свою первую торжественную речь в новой должности.

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