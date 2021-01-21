Байден объявил день инаугурации национальным днем единства в США

Избранный президент США Джо Байден объявил день своей инаугурации 20 января национальным днем единства.

Как передает ABC, Байден подписал соответствующий документ.

"Сегодня мы празднуем триумф демократии после выборов, в ходе которых проголосовало больше американцев, чем когда-либо ранее в нашей истории, и по итогам которых воля народа была услышана и выполнена", – говорится в заявлении.

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Этим документом Джо Байден объявил 20 января 2021 года национальным днем единства.

Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

Выступая перед собравшимися, 78-летний демократ Байден произнес свою первую торжественную речь в новой должности.