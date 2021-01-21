Байден подписал первые указы на посту президента США (фото)

Новый президент планирует в один день подписать 17 указов

20 января в день инаугурации президент США Джо Байден подписал первые указы.

Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, так он показывает готовность сдержать свои обещания, данные американцам. Фото: REUTERS/Tom Brenner

Так, подписан указ, согласно которому США возвращаются в Парижское соглашение по климату.

Также новый глава государства постановил отменить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады, несмотря на поддержку проекта Оттавой.

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Байден подписал указ, которым отменил запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран.

"Некоторые исполнительные меры, которые я собираюсь подписать сегодня, помогут изменить ход кризиса COVID-19 и бороться с изменением климата разными способами", – сказал Байден.

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

Выступая перед собравшимися, 78-летний демократ Байден произнес свою первую торжественную речь в новой должности.