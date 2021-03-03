Байден продлил "украинские" санкции США против России до 2022 года

Впервые санкции ввел еще экс-президент Обама – с тех пор они только расширялись

США продлили еще на год санкции против России из-за вооруженной агрессии против Украины и незаконной оккупации Крымского полуострова. Таким образом, они будут действовать как минимум до 6 марта 2022 года.

Соответствующее уведомление было опубликовано в Федеральном реестре США.

Читайте также: "Заставим Россию платить": Байден объявил ультиматум Кремлю

"Действия и политика, которой касались президентские указы, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", – гласит текст пояснительной записки.

Стоит отметить, что санкционный механизм США предполагает автоматическое продление ограничительных мер, если президент не уведомляет об обратном за 90 дней до новой пролонгации.

Реклама

Санкции были введены еще экс-президентом Бараком Обамой и касались не только официальных лиц и бизнесменов из России, но и также компаний и главарей так называемых "Донецкой" и "Луганской народных республик".

Впоследствии и Обама, и его преемник Дональд Трамп неоднократно не только продлевали, но и расширяли действие "украинских" санкций в отношении РФ.

Напомним, что на прошлой неделе Джо Байден официально потребовал от Кремля прекратить оккупацию Крыма и вернуть полуостров Украине.

А накануне, 2 марта, США ввели против России новый пакет санкций – за нарушение прав человека и, в частности, оппозиционера Алексея Навального. Под действие ограничений попали целые области экономики.

Видео: Сегодня