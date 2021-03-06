Байден продлил санкции против Ирана еще на год

Санкции продлеваются ежегодно с 1995 года

Президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Ирана, которые были введены еще в 1995 году, еще на год.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В сообщении говорится, что политика Ирана угрожает национальной безопасности, экономике и внешней политике США.

Соединенные Штаты считают, что "Иран распространяет и разрабатывает ракеты, поддерживает региональную агрессию и террористические группировки".

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В заявлении также отметили "пагубную деятельности Корпуса стражей Исламской революции".

Ранее Иран отклонил предложение Европейского Союза и США провести прямые переговоры о ядерной сделке в ближайшие недели.

Напомним, в начале января этого года Министерство финансов США ввело санкции против 12 иранских компаний , большинство которых связано с производством стали. Причем недавно президент США Джо Байден подчеркнул, что Вашингтон не намерен снимать санкции с Ирана ради ядерной сделки.