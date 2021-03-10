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Байден публично опозорился: забыл имя министра обороны США (видео)

10 марта, 19:19

Стас Кожемякин

Американский президент назвал главу Пентагона просто "тем парнем"

Президент США Джо Байден забыл как зовут министра обороны – выступая в Белом доме, он назвал американского военачальника просто "тем парнем", а Пентагон – просто "компанией".

Об этом сообщается в выпуске новостей "Сегодня".

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Произошло это во время назначения на должности двух женщин-генералов. Байден поблагодарил их за службу, но имени их руководителя вспомнить не смог. Президент просто сказал: "парень, управляющий этим учреждением".

"Я хочу поблагодарить вас обоих, а также бывшего генерала (я продолжаю называть его генералом), парня, который руководит этой компанией, за все, что он сделал", – сказал глава Белого дома.

Видео: Сегодня

К слову, "парня" зовут Ллойд Остин, он участник войн в Афганистане и Ираке, а свою должность занимает с января. Остин стал первым афроамериканцем, который возглавил Пентагон.

Стоит отметить, что подобные конфузы происходили с Байденом и раньше. Например, во время онлайн-выступления в прошлом октябре он забыл имя своего конкурента по выборам Дональда Трампа, а в декабре оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США.

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Источник: Сегодня

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