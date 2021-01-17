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Байден выдвинул Викторию Нуланд на должность замглавы Госдепа

17 января, 00:51

Юлия Безпечная

Избранный президент объявил две кандидатуры на заместителей госсекретаря

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил кандидатуры на главные должности в Государственном департаменте его администрации. Одним из заместителей главы Госдепа может стать экс-помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, которая не раз высказывала симпатию украинской Революции достоинства.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

У Байдена сообщили, что вторую по значению должность должна получить Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США на переговорах о ядерной соглашение с Ираном 2015 года, а Нуланд может стать замсекретаря по политическим вопросам.

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Следует отметить, что Шерман в свое время курировала политические вопросы в администрации президента Барака Обамы, а Нуланд в то же время в частности, курировала украинское и российское направление внешней политики США.

Напомним, ранее Джо Байден также определился с будущим госсекретарем. Главой американской дипломатии станет один из фаворитов на эту должность – давний союзник Байдена и 58-летний дипломат со стажем Тони Блинкен.

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