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Беларусь ввела ответные санкции против всех

30 марта, 22:46

Юлия Безпечная

Лукашенко подписал указ о специальных мерах

Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник подписал указ о введении экономических санкций против стран Евросоюза и других государств, которые ранее "приняли специальные меры" против Беларуси.

Об этом сообщила его пресс-служба.

"Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Указ "О применении специальных мер" вводит запрет на ввоз в страну отдельных категорий товаров и на импорт работ и услуг, предоставляемых юридическими и физическими лицами государств, ранее применивших санкции в отношении белорусских граждан и компаний.

Конкретный перечень подсанкционных товаров, работ и услуг, а также иностранных юридических и физических лиц установит Совет министров Беларуси.

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Напомним, в феврале Европейский Союз продлил на год санкции против представителей бизнеса и самопровозглашенной власти Беларуси в связи с жестокими репрессиями и запугиванием мирных демонстрантов, а также с фальсификацией результатов выборов в стране. В "черный список" попали семь компаний и 88 человек, в том числе Александр Лукашенко.

Также в феврале в рамках санкций против Беларуси США ввели запрет на выдачу виз 43 беларусским гражданам, которые могли быть причастными к подавлению протестов в стране.

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