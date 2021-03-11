В РИА ФАН должны удалить со своего сайта фейки о журналистах Bellingcat

Суд Амстердама признал, что петербургское информационное агентство РИА ФАН распространяло фейки о журналистах и расследователях группы Bellingcat.

Об этом Bellingcat сообщила в Twitter

Суд признал некорректными пять статей, опубликованных РИА ФАН в июле и августе 2020 года.

В статьях ложно утверждалось, что следователь Bellingcat Питер ван Хьюис и другие журналисты Bellingcat отправляли сообщения с угрозами сотрудникам РИА ФАН, а также предлагали им взятку.

Основываясь на доказательствах, представленных Bellingcat, суд считает эти утверждения ложными, не подтвержденными фактами и незаконными.

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Суд обязал РИА ФАН оплатить судебные издержки Bellingcat, а также удалить оскорбительные статьи. РИА ФАН также обязано опубликовать опровержение на своем веб-сайте в течение шести месяцев.

В случае невыполнения РИА ФАН постановлений суда на компанию будет наложен ежедневный штраф в размере 25 000 евро за каждый день несоблюдения до максимальной суммы в 500 000 евро.

В Bellingcat отмечают, что РИА ФАН является учредителем медиагруппы "Патриот", главой Попечительского совета этой группы является Евгений Пригожин.

Этого российского бизнесмена за близость к президенту РФ называют "повар Путина".

Ранее сообщалось, что хакеры пытались взломать пароли журналистов Bellingcat.