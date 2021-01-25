Белый дом потребовал от Кремля освобождения Навального и его сторонников

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила свое требование к властям России немедленно освободить лидера оппозиции Алексея Навального и его сторонников, задержанных за протесты против его заключения.

Об этом сообщает британское издание Independent.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, 25 января: "Мы призываем российские власти освободить всех задержанных за осуществление своих универсальных прав и за немедленное и безоговорочное освобождение Алексея Навального".

На прошлых выходных подобное заявление сделал Госдепартамент США, также требуя освобождения оппозиционеров.

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Как пишет издание, решительное осуждение 46-м президентом нового проявления политических репрессий в России знаменует собой резкий отход от позиций его предшественника, который в сентябре-2020 не сказал, что Навальный был отравлен российскими правительственными агентами, о чем широко сообщалось.

Напомним, сторонники Навального готовят новые акции протеста. Людей призывают выйти на улицы 31 января.

Также сообщалось, что в субботу, 23 января, в России акциях протеста в поддержку Навального и других политзаключенных было задержано более 3700 человек.