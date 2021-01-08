Беспорядки в Вашингтоне: вокруг Капитолия устанавливают 3-метровый забор (видео)

Вашингтон будут охранять около 6500 нацгвардейцев

Национальная гвардия Армии США возведет вокруг Капитолия 3-метровый забор, который останется там на протяжении по меньшей мере 30 дней.

Об этом заявил министр Армии США Райан Маккарти, передает "Голос Америки".

По словам министра, события со штурмом здания, где заседают обе палаты Конгресса, 6 января стали "ужасным и постыдным днем" в истории США.

Маккарти отметил, что Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос мэра Вашингтона, и добавил, что чиновники даже не представляли, что существует возможность прорыва к Капитолию.

Он также рассказал, что сейчас здание охраняют 850 военных Национальной гвардии, но к выходным их количество в Вашингтоне достигнет 6500 человек.

Журналист канала CNN Джим Шутт разместил в сети видео процесса установления заграждений.