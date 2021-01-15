Безработные американцы будут получать 400 долларов в неделю – Байден

Миллионы квалифицированных специалистов в США получат дополнительные стимулирующие выплаты в размере 1400 долларов, а безработным жителям будут увеличены выплаты до 400 долларов еженедельно.

Как передает Bloomberg, избранный президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой выделить 1,9 трлн долларов на помощь для преодоления последствий от пандемии коронавируса.

Только за последнюю неделю количество заявок на получение пособия по безработице увеличилось на 181 тысячу, в общем, достигнув 965 тысяч.

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Также мы писали о том, что около 400 млрд долларов Байден хочет выделить на борьбу с пандемией коронавируса. В США хотят повысить до 15 долларов минимальной почасовой оплаты труда в США и введению дополнительных льгот. Кроме того, Байден считает нужным выделить $50 млрд на расширение программ тестирования на коронавирус.

Ранее мы писали, что представители Республиканской партии США будут добиваться импичмента Джо Байдена в первый же его рабочий день на посту президента.