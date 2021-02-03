Били всех без разбору: на протестах в России задержали более 1000 человек

ОМОН нападал и на журналистов

На акциях протеста в России во вторник, 2 февраля, после оглашения московским судом нового приговора Алексею Навальному, были задержаны по меньшей мере 1214 человек.

Об этом сообщает "ОВД-Інфо".

Больше всего протестующих ожидаемо задержали в Москве – 981 человека. Кроме того 220 человек задержали в Санкт-Петербурге и еще по несколько человек в других городах России.

На протестах во вторник силовики снова жестоко избивали протестующих дубинками.

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Уже к 21:00 омоновцы практически полностью "зачистили" Манежную площадь в центре Москвы и продолжили точечные задержания на прилегающих улицах. В частности людей блокировали в Дмитровском переулке и улице Неглинной.

Доставалось и журналистам, ОМОН не останавливали специальные жилеты на представителях прессы.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, присудив вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, 3,5 года колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты.