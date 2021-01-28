Билл Гейтс предложил метод борьбы со следующей пандемией

В 2020 году мир был не готов к пандемии COVID-19

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, как мир должен бороться со следующей пандемией.

Как передает Bloomberg, Гейтс считает, что миру необходимо формировать глобальную систему оповещения, массовое тестирование и ежегодные расходы в десятки миллиардов долларов.

"Чтобы предотвратить повторение бедствий прошлого года, к подготовке к пандемии необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны", – написал Гейтс.

Он отметил, что мир был не готов к пандемии COVID-19.

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По словам Гейтса, стоимость подготовки мира к защите от будущих пандемий кажется большой, но эти суммы не сравнить со стоимостью COVID-19.

"Миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы", – отметил Гейтс.

Ранее Гейтс напомнил о разрушительных последствиях 2020 года – гибели более 1,6 млн человек из-за коронавирусной инфекции, более 75 млн заболевших и десятках триллионов долларов экономического ущерба.