Boeing заявила о рекордном годовом убытке в истории компании

Выручка Boeing за год упала на 24%

В 2020 году из-за пандемии коронавируса, которая затронула и сферу туризма, американская авиастроительная корпорация Boeing за год потеряла 11,94 миллиарда долларов.

Об этом говорится в свежем отчете компании.

В то же время в 2019 году убыток Boeing составил 636 миллионов долларов. За год он увеличился в 19 раз и стал рекордным за всю историю компании.

Отмечается, что выручка Boeing за год упала на 24% – до 58,2 миллиарда долларов.

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Некоторые СМИ отмечают, что такая ситуация произошла в частности из-за запрета самолетов Boeing 737 MAX для пассажирских перевозок.

Напомним, Великобритания вслед за Канадой одобрила возвращение к использованию в стране самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, полеты Boeing-737 Mаx приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, а в октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 Max индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.