Более 40 мутаций: в Африке обнаружен опасный штамм коронавируса

В Африке обнаружили новый штамм коронавируса, который может содержать в себе до 40 мутаций.

Об этом заявил глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг, передает DW.

По его словам, первый случай заражения новым видом инфекции был зафиксирован у граждан Танзании, приехавших в Анголу. Сейчас ученые из ЮАР проводят исследование штамма, однако первые результаты "уже дают повод для беспокойства".

Нкенгасонг подчеркнул, что данных об эффективности вакцин против этой мутации пока нет. Более того, с середины прошлого года Танзания не предоставляет информацию по заболеваемости в стране.

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"Медленно движется в сторону третьей волны", – добавил специалист.

Напомним, ранее эпидемиологи заявили, что миру потребуются новые COVID-вакцины в течение года из-за распространения новых штаммов инфекции.

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