Более заразный "британский" штамм COVID-19 уже к марту может стать доминирующим в США

До сих пор нет доказательств того, что новый вариант коронавируса более смертоносен

"Британский" штамм COVID-19, который медики определяют как более заразный, может преобладать в США уже к марту этого года.

Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на доклад Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Возросшая легкость передачи этого штамма коронавируса требует всеобщего и более строгого соблюдения дистанцирования и ношения масок", – цитирует издание один из пунктов доклада.

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Среди рекомендаций основоположной остается та, которая касается необходимости наращивать масштабы вакцинации от COVID-19. А также тестирования всех, кто подвержен высокому риску заражения и кто вынужден активно взаимодействовать с другими людьми.

Нет никаких доказательств того, что новый штамм более смертоносен. Но поскольку он зарекомендовал себя как более заразный, то может привести к увеличению числа случаев заболевания.

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The Hill напоминает, что "британский" штамм COVID-19 зафиксирован уже в 30 странах. А в США 76 его случаев выявили в 10 штатах.

По данным статистического портала Worldometers, всего в стране диагностировали свыше 23,9 млн случаев заражения при почти 400 тыс. летальных исходов. Вылечились уже более 14,1 млн человек.

Напомним, США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 и по смертности. В стране уже более 10 млн человек вакцинировались от коронавируса.

Кроме того, американская компания Pfizer временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу.

Лидером по вакцинации от COVID-19 в мире стал Израиль:

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