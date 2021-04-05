Бомбардировщики и "сверхоружие": как Россия пытается захватить Арктику (фото, видео)

Россия в последние годы накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике и испытывает там свое новейшее вооружение. Таким образом Москва старается закрепить контроль над этим регионом в целом и над недавно освободившимся от льда стратегическим судоходным путем из Азии в Европу.

Об этом сообщает CNN.

Расширение российского присутствия в Арктике. Источник: CNN International

Телеканал обнародовал спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar, которые демонстрируют методичное строительство и укрепление российских военных объектов в Арктике.

Как отмечает CNN, на снимках можно видеть подземные хранилища, вероятно, для ядерной беспилотной подлодки "Посейдон", которую в России называют "сверхоружием".

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Также сообщается, что в районе Крайнего Севера РФ у побережья Аляски базируются бомбардировщики, истребители МиГ-31БМ. Это стало первым случаем, когда на Крайнем Севере разместили новую российскую боевую авиацию.

Ранее сообщалось, что США и Канада обновят оборонную систему в Арктике для сдерживания РФ и Китая.