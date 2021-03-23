Боррель обвинил Россию в конфронтации с ЕС и авторитаризме

В конце недели в Евросоюзе обсудят отношения с РФ

Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским Союзом и все больше скатывается к авторитарному государству, что следует учитывать в отношениях с ней.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.по итогам заседания глав министерств иностранных дел, передает DW.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам, где обсуждалась Россия пришли к мнению, что в отношениях с РФ сохраняется актуальность "пяти руководящих принципов".

"Мы считаем, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским Союзом", - заявил Боррель.

Он добавил, что эта конфронтация также проявляется и за пределами РФ.

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"Российские власти не желает предложить решение этих проблем. Россия возвращает к авторитарному государству, все больше удаляясь от Европейского Союза, и мы должны исходить из этого", – отметил глава европейской дипломатии.

25-26 марта состоится заседание, на котором, как ожидается, будут обсуждаться отношения ЕС с РФ, которые Боррль назвал "деликатным пунктом".

Напомним, в Евросовете заявили, что отношения России и Европейского Союза находятся на низком уровне, но это можно исправить, если среди прочего Кремль начнет придерживаться Минских соглашений.

Мы также сообщали, что в Европейском Союзе утвердили санкции против ряда стран из-за нарушения прав человека, в том числе и в отношении граждан России – за "пытки и репрессии в отношении представителей ЛГБТИ и политических оппонентов в Чечне".