Брата Навального задержали на двое суток

В Москве (Россия) сотрудники полиции на 48 часов задержали брата оппозиционера Алексея Навального Олега.

Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в Twitter.

"Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу", – написал Жданов.

Он отметил, что брата Навального задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм и он находится в изоляторе временного содержания на Петровке.

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Ранее сообщалось, что брата российского оппозиционера Алексея Навального Олега после обыска в квартире основателя ФБК увезли полицейские.

27 января в квартирах лидеров оппозиции прошли массовые обыски. Силовики пришли в квартиру жены Алексея Навального Юлии. Дверь в квартиру Юлии Навальной взломали, не дожидаясь адвокатов. Адвокатов внутрь не пустили.

Напомним, также обыски были и в студии "Навальный LIVE", в Фонде борьбы с коррупцией, в квартире отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова.