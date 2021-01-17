Бразилия одобрила использование китайской вакцины CoronaVac

Вакцину от компании Sinovac планируют зарегистрировать и в Украине

Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем одобрило экстренное использование вакцины против коронавируса CoronaVac, которая была разработана китайской фармкомпанией Sinovac Biotech и заказана правительством Украины.

Об этом сообщает CGTN.

Бразилия сейчас пытается активизировать свои усилия по прекращению распространения вируса, поскольку страна с 8 455 059 случаев заражения COVID-19 занимают третье место в мире, уступая лишь США и Индии.

По данным Университета Джона Хопкинса, Бразилия на втором месте по смертности от коронавируса (209 296 смертельных случаев), на первом – США.

Реклама

К 25 января в Бразилии начинается вакцинация препаратом от Sinovac.

Напомним, вакцина от коронавируса CoronaVac, которая была разработана китайской фармкомпанией Sinovac Biotech будет зарегистрирована в Украине в начале следующего месяца.

Причем глава набсовета компании – поставщика вакцины "Лекхим" Валерий Печаев заявил, что как только CoronaVac зарегистрируют в Бразилии, его компания подаст в Государственный экспертный центр материалы на регистрацию препарата в Украине.