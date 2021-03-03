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Британия получит из Индии партию вакцины Covishield, которую применяют в Украине

3 марта, 22:35

Юлия Безпечная

Спрос на индийскую вакцину AstraZeneca среди западных стран растет

Великобритания получит 10 миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенных Индийским институтом сыворотки (Serum Institute) под торговой маркой Covishield, которую с 25 февраля уже применяют в Украине.

Об этом сообщили в правительстве Великобритании, передает Reuters.

"Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca против COVID-19, из которых 10 миллионов доз поступят от Serum Institute", - рассказал представитель британского правительства.

Индия массово производит вакцину AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом, для десятков стран с низким и средним уровнем дохода.

Агентство отмечает, что в последнее время спрос на вакцину Covishield среди западных стран растет, и поставка ее в Британию может вызвать разговоры, что богатые западные страны закупают вакцины за счет бедных стран.

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В то же время в британском правительстве уже заявили, что индийский производитель заверил их, что предоставление доз Великобритании не повлияет на обязательства по поставке вакцин в более бедные страны.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила первые 500 тысяч доз индийской вакцини Covishield, разработанной Oxford/AstraZeneca, после чего был дан старт кампании вакцинации медиков.

Мы также сообщали, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что нет разницы между вакциной Covishield и AstraZeneca – они абсолютно одинаковы.

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