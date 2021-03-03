Британия получит из Индии партию вакцины Covishield, которую применяют в Украине

Великобритания получит 10 миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенных Индийским институтом сыворотки (Serum Institute) под торговой маркой Covishield, которую с 25 февраля уже применяют в Украине.

Об этом сообщили в правительстве Великобритании, передает Reuters.

"Великобритания заказала 100 миллионов доз вакцины AstraZeneca против COVID-19, из которых 10 миллионов доз поступят от Serum Institute", - рассказал представитель британского правительства.

Индия массово производит вакцину AstraZeneca, разработанную совместно с Оксфордским университетом, для десятков стран с низким и средним уровнем дохода.

Агентство отмечает, что в последнее время спрос на вакцину Covishield среди западных стран растет, и поставка ее в Британию может вызвать разговоры, что богатые западные страны закупают вакцины за счет бедных стран.

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В то же время в британском правительстве уже заявили, что индийский производитель заверил их, что предоставление доз Великобритании не повлияет на обязательства по поставке вакцин в более бедные страны.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила первые 500 тысяч доз индийской вакцини Covishield, разработанной Oxford/AstraZeneca, после чего был дан старт кампании вакцинации медиков.

Мы также сообщали, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что нет разницы между вакциной Covishield и AstraZeneca – они абсолютно одинаковы.