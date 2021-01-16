Британию массово покидают мигранты

В Британии из-за неблагоприятной ситуации пандемии коронавируса, которая повлияла на трудоустройство, покинули страну по меньшей мере 1,3 млн наемных работников, из которых 700 тысяч – мигранты (8% населения страны).

Об этом говорится в исследовании Центра передового опыта в области экономической статистики.

Отмечается, что в большей мере сокращение рабочих мест произошло в гостиничном секторе, где и работают иностранцы.

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В исследовании также говорится, что большая часть бремени от потери рабочих мест во время пандемии легла на рабочих, которые приехали в страну.

В случае, если данные будут окончательно подтверждены властями, то это будет самым массовым оттоком людей из Британии со времен Второй мировой войны.

К слову, Великобритания первой в мире начала вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета.