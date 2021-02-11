Британские ученые назвали четыре новых симптома COVID-19

Ученые в Британии выявили еще четыре симптома коронавируса – озноб, потеря аппетита, головные боли и боли в мышцах.
Как передает The Mirror, в исследовании React, проводимого Имперским колледжем Лондона, приняли участие более миллиона человек.
Исследование проводилось в период с июня 2020 года по январь 2021 года. Выяснилось, что симптомы различаются в зависимости от возраста человека.
Озноб проявлялся у людей разного возраста, в то время как головные боли были у детей в возрасте от 5 до 17 лет. О потере аппетита чаще сообщалось в возрасте от 18 до 54 лет и в возрасте от 55 лет и старше.
Мышечные боли в основном наблюдались у людей в возрасте от 18 до 54 лет.
Согласно исследованию, дети также сообщали о лихорадке, кашле и потере аппетита.
Также мы писали о том, что в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) фиксируют сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом.
Напомним, что на фоне появившихся мутаций коронавируса США были вынуждены пересмотреть свою национальную стратегию вакцинации.
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