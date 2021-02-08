Британский штамм COVID-19 очень быстро распространяется по США – СМИ

В Соединенных Штатах мутировавший штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации и вскоре может стать доминирующим в США.

Об этом со ссылкой на неопубликованную работу американских исследователей сообщает The Washington Post.

Согласно новому исследованию, темпы распространения британской мутации вируса превышают такие же показатели других штаммов COVID-19 на 35-45 процентов. На данный момент наибольшее количество случаев заболевания, вызванного этим штаммом, выявлено в штате Флорида.

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Ученые подчеркивают, что появившийся в Великобритании вариант вируса более заразный и приводит к большему количеству летальных исходов и призвали правительство США принять срочные меры, чтобы свести к минимуму заболеваемость и смертность.

В то же время исследователи подтвердили, что защитные маски и социальное дистанцирование – лучшие средства для ограничения распространения любого штамма коронавируса. Также они возлагают большие надежды на вакцинацию, отмечая эффективность разработанных в последнее время вакцин в борьбе в том числе с британским штаммом.

Напомним, согласно последнему исследованию, вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса, обеспечивая очень ограниченную защиту от него.