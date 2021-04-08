Россия стягивает войска к границе – где замечено перемещение военных и чего ждать Украине

Последние недели с первых полос украинских и мировых СМИ не сходит тема обострения на Донбассе. А в Сети появляются все новые сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Из-за экскалации конфликта на передовую даже приехал президент Владимир Зеленский.

Журналисты "Сегодня" решили разобраться, где сейчас дислоцируются военные РФ и действительно ли этих сил достаточно для полномасштабного вторжения в нашу страну.

Как сейчас обстоят дела

Сейчас на границах Украины сосредоточены значительные подразделения вооруженных сил РФ. Выглядит все так, как если бы Россия намеревалась наступать с трех сторон – север, восток, юг.

Усилена группировка войск в Крыму. Часть подразделений находится непосредственно вблизи украинской границы.

Часть подразделений находится непосредственно вблизи украинской границы. В Ростовской области сосредоточен значительный контингент. В конце марта там проводились военные учения. Они уже завершились, однако подразделения ВС РФ остались на прежних позициях.

сосредоточен значительный контингент. В конце марта там проводились военные учения. Они уже завершились, однако подразделения ВС РФ остались на прежних позициях. Вблизи города Воронеж – в 170 км от украинской границы прямо сейчас собираются военные части. Некоторые переброшены туда из отдаленных мест – например, из Кемеровской области. По оценкам экспертов, им потребуются сутки, чтобы добраться до границ Украины.

По мнению экспертов американской группы CNA, концентрация подразделений Вооруженных сил РФ беспрецедентна с 2014-2015, когда Россия открыто вторглась на Донбасс – и случился Иловайский, а затем Дебальцевский котел. По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, Кремль разместил 28 тактических групп у восточной границы Украины и в Крыму, что составляет около 20-25 тыс. военнослужащих.

"В последнее время под видом учений Россия наращивает войска вблизи границы Украины – на севере, востоке и юге. Всего ожидается дополнительно сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с уже существующими вблизи границы создает угрозы военной безопасности государства", – отметил он.

Ситуация накаляется

Украинская разведка сообщает: РФ хочет расширить военное присутствие на территории псевдореспублик путем введения своих регулярных сил под видом миротворцев.

"Не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины", – сообщили в ведомстве.

О том, что Кремль стягивает к границе около четырех тыс. военных, сообщило и американское издание The New York Times. По его данным, аналитики Европейского командования Вооруженных сил США повысили уровень угрозы в регионе до максимального. Помимо этого, газета утверждает, что европейские наблюдатели заметили новое вооружение у боевиков на Донбассе.

Косвенное подтверждение обнаруживается в публикации российского "Коммерсанта". Издание приводит заявления поставщиков сельскохозяйственной техники, которые жалуются, что грузовые компании не предоставляют им железнодорожные платформы для транспортировки тракторов и комбайнов. Сами перевозчики объясняют ситуацию тем, что платформы задействованы для перевозки воинских и специальных грузов.

Кроме того, сегодня стало известно, что Южный военный округ направляет более 10 десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии в Черное море. Официальная причина – военные учения.

А за последние недели в Сети не раз появлялись видео, на которых видно, как российскую технику перевозят по Керченскому мосту.

Видео: Сегодня

Расследователи подтверждают информацию

Группе расследователей из Conflict Intelligence Team удалось найти в соцсетях и СМИ более 20 видео, подтверждающих переброску российской техники к границе с Украиной. На записях видны эшелоны с танками, бронетранспортерами, а также колонны военных "Камазов", которые замечали в Крыму и Ростовской области.

В числе перебрасываемых частей — 76-я дивизия ВДВ из Пскова, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово. Как пишет CIT, такие масштабные маневры нельзя объяснить локальными учениями — только стратегическими. При этом следующие официальные учения "Запад-2021" должны начаться в сентябре, то есть только через пять месяцев.

"Уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах", — отмечают расследователи.

8 апреля CIT сообщила, что российские войска сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области – это примерно в 250 километрах от Украины.

Предположения подтверждаются спутниковыми снимками полигона, которые опубликовал специалист из Bellingcat Эрик Толер. На них видно, что в конце марта-начале апреля там появились палатки и "сотни единиц" военной техники.

CIT отмечает, что также есть свидетельства о дислокации военных в районе города Острогожск Воронежской области примерно в 150 километрах от границы с Украиной.

Военный аналитик Том Баллок считает, что бронеавтомобили "Тигр" без тактических знаков указывают либо на одну из бригад спецназа ГРУ, либо на разведывательное подразделение.

"Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", – отмечают в CIT.

В свою очередь руководитель CIT Руслан Левиев рассказал, что Россия перебросила туда псковских десантников, мотострелковые подразделения из Кемеровской области, Сибири, Кавказа, Дагестана, танковые соединения из центральной части России, ракетные системы "Ураган", "Град" и многое другое.

"Перечень вооружений, которые стягиваются, большой. И он больше наступательный, чем оборонительный... Это больше похоже на подготовку к наступлению, чем к обороне от наступления", – сказал он.

Шантаж или война – комментарии экспертов

Бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев допускает возможность новых обострений на Донбассе, однако только локальных – "у России недостаточно сил и средств, чтобы проводить масштабные военные операции против Украины".

"Возле украинской границы пока не фиксируется силы, которых было бы достаточно для полномасштабного вторжения. Это просто один из элементов силового, информационного и психологического давления – чтобы заставить Украину пойти на уступки в переговорном процессе", – отметил он.

Аналогичного мнения придерживается и российский социолог Игорь Эйдман. По его словам, большую войну Кремль начать сейчас не сможет. Причина – у России для этого нет экономических ресурсов.

"Во-первых, Украина уже не такая, как была в 2014 году. Армия стала намного сильнее, много нового вооружения закуплено за это время. Во-вторых, это санкции. Открытое вторжение привело бы к масштабным санкциям. Тем более, администрация Байдена и Конгресс на это готовы", – подчеркнул эксперт.

Вероятное объяснение концентрации российских войск вдоль границы с Украиной – военные учения НАТО Defender Europe 2021. Их активная фаза начнется в мае.

"Во время учений любая страна мира начинает делать ответные ходы, к примеру, разворачивать войска. Как бы она поступила в случае реальной войны. То есть военные играют в свои шахматы. И поскольку фокусом этих учений является ситуация на Балканах и в Крыму – по сути, это отработка возможного столкновения НАТО и РФ – россияне двигают своих коней", – рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

А вот эксперт американской исследовательской организации CNA Майкл Кофман версию учений считает неубедительной. Кофман в комментарии российскому The Insider отмечает, что об учениях Россия заявила уже после того, как началась активная переброска войск. Важный момент, на который обращает внимание эксперт: масштабные учения планируются заранее, и в РФ таковые были запланированы аж на сентябрь 2021-го.

Нет уверенности, что будет вторжение

Ситуация тревожная. Но точного понимания планов Путина нет. По мнению аналитика Ивана Преображенского, мнение которого опубликовала DW, для того, чтобы точно утверждать, что будет вторжение, не хватает некоторых факторов:

войска, в основном, не подходят вплотную к границам Украины ;

; погода не годится для наступления – оно более вероятно в мае;

– оно более вероятно в мае; риторика российских медиа и официальных властей не указывает на неизбежность военного развития ситуации– там пока что говорят, в основном, о срыве переговоров по Минским соглашениям;

не указывает на неизбежность военного развития ситуации– там пока что говорят, в основном, о срыве переговоров по Минским соглашениям; ежегодное послание Путина запланировано на 21 апреля – бюрократическая традиция предполагает, что сначала президент РФ задаст направление для действий, а уж потом они будут осуществлены.

Преображенский отмечает: ответ на вопрос о том, неизбежна ли сейчас война, – скорее, "нет". И добавляет при, что однозначно судить сложно. Подобная концентрация войск, по его словам, банально дорого обходится российскому бюджету. Просто так двигать их никто не станет.

Как накалялась ситуация

О новом обострении ситуации в Донецкой и Луганской областях стало известно 26 марта – когда в районе поселка Шумы оккупанты убили четверых военных ВСУ. Рост эскалации подтвердил президент Владимир Зеленский. По его мнению, оккупанты создают военное напряжение для того, чтобы давить на переговорах.

"То, что так трудно и по крупицам восстанавливалось почти год, может быть разрушено в секунду. Обострение ситуации особенно заметно на фоне первых месяцев режима прекращения огня", – заявил глава государства.

Обострение на Донбассе обсуждают и зарубежные партнеры. Так, например, представитель Госдепартамента США потребовал от Кремля объяснений из-за передвижения войск вблизи границы.

"Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями... однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", – заявили в ведомстве.

А глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал Россию прекратить поддержку боевиков на и вывести свои силы с украинских территорий.