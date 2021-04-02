Будет шептать и кричать: Apple тестирует новую функцию Siri

Apple начала тестировать новую возможность Siri адаптировать речь под окружающую обстановку.

Об этом пишет AppleInsider.

Сейчас изучается возможность при помощи алгоритмов вычислять уровень окружающего шума и подбирать для него подходящие голосовые шаблоны, среди которых крик или шепот.

Например, если тихо прошептать Siri, что нужно поставить будильник на 7 утра, то Siri ответит точно так же.

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А если вы будете находиться в шумном помещении, на вашу просьбу голосовой ассистент ответит четко и громко.

Тем временем в Сеть слили изображения новогоiPhone 13 Pro. Он выполнен в черном цвете, а экран получит ранее невиданную частоту обновления изображений. Кроме этого внутри будет огромное количество флеш-памяти.

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