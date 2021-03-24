Будет "устрашающая" подготовка. NASA впервые запустит вертолет на Марсе

Во время полетов он будет производить аэрофотосъемку местности

Вертолет NASA Ingenuity ("Изобретательность"), который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершит первый полет на Марсе.

Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Перед полетом экипаж должен будет пройти несколько "устрашающих" подготовительных этапов.

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"Когда в 1997 году марсоход NASA Sojourner приземлился на Марсе, он доказал, что путешествие по Красной планете возможно, и полностью изменил наш подход к исследованию Марса. Точно так же мы хотим узнать о потенциале изобретательности для будущего научных исследований", – сказала директор отдела планетологии в штаб-квартире NASA Лори Глейз.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. Во время полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку местности.

Ранее мы писали, что американское космическое агентство NASA завершило испытание ракеты, которая должна доставить людей на Луну к 2024 году в рамках миссии "Артемида".