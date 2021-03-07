Бумажные вагины и укушенный полицейский: в Цюрихе разогнали женскую демонстрацию (фото)

В швейцарском Цюрихе в субботу, 6 марта, женщины вышли на демонстрацию в честь Международного женского дня, но полиция разогнала несанкционированное мероприятие, применив слезоточивый газ.
Об этом сообщает местное издание Blick.
Субботняя демонстрация в Цюрихе проходила под девизом "Феминистки вместе" и лозунгом "Нарушим ритм угнетающих будней и создадим пространство для нашей критики".
Женщины несли в руках разные плакаты, а также сделанные из бумаги украшенные цветами вагины.
По данным полиции, в нескольких местах Цюриха, где массовые собрания запрещены из-за коронавируса, женщины собирались в колонны по несколько сотен человек.
Время от времени происходили столкновения между полицией и демонстрантами. Так, на одной из улиц полиция применила против демонстранток слезоточивый газ. В ходе стычки участница митинга укусила одного из правоохранителей.
В ходе субботних демонстраций в Цюрихе были арестованы две женщины.
Ранее в Twitter городская полиция напоминала, что массовые мероприятия запрещены из-за распространения коронавируса и призывала соблюдать действующие правила.
Напомним, в Испании уже несколько недель продолжаются протесты из-за приговора рэперу Пабло Аселю, которого признали виновным в прославлении терроризма – каждый митинг традиционно заканчивается беспорядками с поджогами и погромами.
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