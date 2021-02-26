"Была только одна цель": как Навальный набрался сил и решительности, чтобы вернуться в РФ

В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Первые признаки отравления проявились во время перелета из Томска в Москву, поэтому самолету пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

В больнице его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а через несколько дней оппозиционера перевезли на лечение в клинику Шарите в Берлине.

Как проходила реабилитация Навального и как создавался фильм "Дворец для Путина", пишет Reuters.

Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Человеческий долг. Кто оплачивал лечение Навального в "Шарите"

Не менее четырех российских бизнесменов и политических деятелей, проживающих за рубежом, платили за лечение Навального.

Счета в больнице оплатили бизнесмены – Евгений Чичваркин (проживает в Лондоне), Сергей Алексашенко (сейчас в США) и руководитель Яндекс.Браузер Роман Иванов. Общая сумма достигла 70 тысяч евро.

Иванов сказал, что не считает Навального "идеальным кандидатом в президенты", но одни и те же люди не должны быть у власти все время.

Алексашенко в свою очередь сказал, что "считает своим человеческим долгом" внести финансовый вклад в лечение Навального. А Чичваркин сказал, что у них с оппозиционером общие взгляды.

Перелет Навального в Германию стоил 72 тысячи евро, его оплатил предприниматель Борис Зимин.

Ранее Навальный заявлял, что Зимин платит ему годовую зарплату за юридическую работу. По словам оппозиционера, это составляет большую часть его годового дохода – 5 440 000 рублей (73 500 долларов).

Помогла мотивация. Как восстанавливался после отравления оппозиционер

Чтобы восстановить физическую форму Навального наняли тренера Бьорна Лебера. Как он рассказал, ему предложил работу один из помощников оппозиционера. Тогда им нужен был человек, который может говорить по-английски и хранить секреты.

По словам Лебера, в начале Навальному с трудом удавалось делать пять отжиманий, однако, он был сильно мотивирован.

Навальный и Бьорн Лебер, фото: REUTERS

В свободное от тренировок время оппозиционер работал за компьютером и ходил на различные экскурсии. Однажды бабушка Лебера подарила Навальному торт Шварцвальд с вишневым шнапсом.

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Лебер вспоминает, как спросил Навального, считает ли он, что возвращение в Россию – хорошая идея, на что тот ответил: "Если я не попробую, я никогда не узнаю".

Фото: REUTERS

Работали, а по вечерам отдыхали в баре. Как снимали фильм "Дворец для Путина"

Над полнометражным фильмом "Дворец для Путина" команда Навального работала в старом городке Фрайбург, недалеко от французской границы.

По словам людей, знакомых с его планами, Навальный уже давно обдумывал публикацию расследования о Путине, но он беспокоился о последствиях.

Фото: navalny.com

"Алексей говорил, что когда мы будем писать о Путине, это будет наше последнее расследование", – сказал его коллега Иван Жданов.

Навальный снял и подготовил большую часть своего видеорасследования о Путине в студии Black Forest Studios в небольшом городке Кирхцартен.

Часть фильма была снята в Дрездене возле квартиры, где раньше жил Путин, когда он работал в КГБ в 1980-х годах. А также в Берлине, где Навальный посетил архивы секретной полиции Штази, чтобы увидеть удостоверение личности Путина. Оппозиционер работал с командой до 20 человек, а в конце дня все они отдыхали в баре.

Другого варианта не было. Как Навальный принял решение вернуться в Россию

Многие соратники Навального рекомендовали ему остаться в Германии, чтобы жить спокойной жизнью и оставаться в безопасности. Однако оппозиционер не обратился к властям Германии, чтобы получить политическое убежище и принял решение вернуться в Россию.

Тогда Навальный написал на своей странице в Instagram: "Вопрос о том, возвращаться или нет, никогда не стоял. Просто потому, что я никогда не уходил. Я оказался в Германии после того, как попал в реанимацию по одной причине: меня пытались убить".

Сразу после прибытия в Россию в аэропорту Навальный был арестован, а через несколько дней вышел фильм "Дворец для Путина".

Напомним, в Германии Алексей Навальный находился с 22 августа 2020 года до 17 января 2021 года. После этого он вернулся в Москву, где был арестован по обвинению в нарушении условий досрочного освобождения. Спустя неделю суд заменил ему условный срок реальным – 3,5 года колонии общего режима.

Через неделю стало известно о том, что его жена покинула Россию и отправилась в Германию.