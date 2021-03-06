Были серьезные проблемы: врачи сообщили о "побочке" COVID-вакцины Pfizer

В Израиле сообщили о серьезных побочных эффектах после прививки от коронавируса Pfizer.
Согласно отчету Министерства здравоохранения только 153 человека (0,032%) из более чем 4,7 млн людей имели какие-либо серьезные побочные эффекты, передает The Jerusalem Post.
После второй дозы серьезные побочные эффекты были у 162 человек из 3,4 млн вакцинированных.
О каких побочных эффектах сообщали вакцинированные:
- проблемы со зрением;
- воспаление легочной плевры;
- воспаление сердца;
- сердечный приступ;
- повреждение печени.
Около 62 человек были госпитализированы после получения первой дозы. 75% из них до укола имели сопутствующие заболевания.
После второй прививки 42 человека были госпитализированы. Примерно 487 человек (после первой прививки) и 250 (после второй) имели неврологические проблемы.
Ранее исследователи выяснили, что пятая часть людей с коронавирусом страдает облысением. При этом большему риску подвергаются женщины.
Также мы писали, что южноафриканский штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ у людей, вакцинированных препаратом компании Pfizer.
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