"Было понятно, что он засыпал" – пострадавший в ДТП автобуса в Польше о водителе

Один из пострадавших в смертельном ДТП автобуса в Польше рассказал, что водители на протяжении всего маршрута по стране ни разу не менялись.

Об этом Михаил Токмаков рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Его напарник, он все время ходил, он все время подымался. Они не менялись. Минут за 50 до этого инцидента, нам 20 минут до границы оставалось. Он уже вырубался, он сильно вильнул на пустой трассе. Это уже было понятно, что он засыпал", – сказал пострадавший.

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Сейчас в Перемышльской больнице находятся 6 человек, сразу после аварии туда привезли 11 человек. Одна из пострадавших в тяжелом состоянии.

Напомним, авария произошла в ночь на 6 марта – около полуночи автобус, ехавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Предварительно, водитель не справился с управлением.

Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пяти погибших и 39 человек, нуждающихся в госпитализации.