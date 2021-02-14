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В Чехии объявили ЧС из-за коронавируса. Германия закрыла общую границу

14 февраля, 18:19

Виктория Барановская

Решение приняли из-за новых штаммов коронавируса

В воскресенье, 14 февраля, Германия ввела новые ограничения для туристов. Из-за распространения новых мутаций коронавируса границы закрыли для прибывающих из Чехии и Австрии.

Об этом сообщает DW.

11 февраля Германия определила австрийский Тироль и приграничные районы Чехии "зонами вирусной мутации". И ввела ограничения как минимум на 10 дней.

Такое решение принято после того, как обнаружили в Австрии южноафриканский вариант коронавируса, а в Чехии – британский.

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Временно въезжать в Германию можно только немцам, возвращающимся домой, и основным работникам, таким как врачи.

Ограничения распространяются и на Словакию, хотя она и не имеет сухопутной границы со Германией.

Подобные ограничения ввел и Кабмин Чехии. В стране ввели режим ЧС на 14 дней, до 28 февраля, и жесткие карантинные ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Европейском Союзе планируют ввести сертификаты вакцинации против коронавируса. Этот документ будет отличаться от паспорта вакцинации.

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Источник: Reuters/Leon Kuegeler

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