Чехия выдала США двух украинских хакеров: что о них известно (видео)

Украинцы могут провести в Штатах до 20 лет за решеткой

Украинских хакеров, укравших полмиллиона долларов, задержали в Чехии. Их совместными усилиями выследили спецслужбы Чехии и США. Именно в Америку сейчас и доставили онлайн-преступников.

Об этом сообщают новости "Сегодня" .

Это 40-летняя Злата Ганская-Мужукова и 39-летний Виктор Воронцов. Пару обвиняют в киберпреступности и отмывании денег. Работали не одни, а в организованной группе, действующей во многих странах. Для тайных операций украинцы использовали шифровальные приборы и открывали счета в банках на вымышленных людей. Сейчас пара уже в США, ожидает суда. Они могут попасть за решетку на 20 лет.

Как сообщает Министерство юстиции США, спецслужбы Чехии 6 февраля 2020 арестовали Мужукову и Воронцова по просьбе США и изъяли ценные доказательства как у самих подсудимых, так и из дома Воронцова. 4 декабря 2020 и 21 января 2021 Министерство юстиции Чешской Республики разрешило экстрадицию Мужуковой и Воронцова. Подсудимые были переданы под стражу ФБР 3 марта 2021 и доставлены из Праги в Даллас.

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Напомним, в феврале СБУ по запросу спецслужб США и Франции провела в Киеве масштабную спецоперацию и заблокировала деятельность транснациональной хакерской группировки, которая атаковало более 150 компаний стран Европы и США. Убытки от деятельности группировки составляют более 80 млн долларов.

Также напомним, украинские правоохранители пресекли деятельность одного из крупнейших в мире сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран. Его разработал хакер из Тернопольской области.