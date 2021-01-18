Чем Трамп займется в последний день на посту президента: СМИ дали ответ

Действующий президент США Дональд Трамп проведет свою последнюю, прощальную, церемонию на этом посту, за несколько часов до инаугурации его преемника Джо Байдена.
Об этом сообщает в понедельник, 18 января, политическое издание The Hill.
Ожидается, что утром 20 января Трамп из Вашингтона отправится на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Начало церемонии запланировано на 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву), за четыре часа до того, как начнется инаугурация Байдена. Гостей церемонии попросили прибыть на нее за 45 минут до начала. По некоторым данным, в ходе церемонии дадут оружейный салют.
Приглашения посетить церемонию на военной базе были разосланы сотрудникам администрации Трампа и его сторонникам. Приглашенные обязаны быть в масках, чтобы защититься от коронавируса, и могут взять с собой до пяти человек.
Напомним, Трамп в свой последний день на посту президента намерен объявить о помиловании около 100 человек.
Также напомним, что Трамп подтвердил долго ходившие слухи, что его не будет на церемонии инаугурации Джо Байдена.
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