Четвертая в Европе: в Испании легализовали эвтаназию

Парламент отменил уголовное наказание за помощь по уходу из жизни

В след за Португалией, где ранее в этом году разрешили эвтаназию, этот же процесс разрешили и в Испании.

Об этом сообщает RTE.

Соответствующую инициативу оппозиционной Испанской социалистической рабочей партией 18 марта поддержали 202 из 350 членов нижней палаты парламента, Конгресса депутатов.

В дальнейшем в законодательство королевства будет внесена поправка о праве человека на эвтаназию по его просьбе вследствие "страданий из-за неизлечимой болезни или хронического состояния, которое человек испытывает как неприемлемое и которое невозможно смягчить любым другим способом".

Такое право предоставляется совершеннолетним испанским подданным или тем, кто имеет вид на жительство. Просьба об эвтаназиии должна быть подала им лично и подтверждена не менее четырех раз за все время рассмотрения заявки. В любой момент он может отозвать или отсрочить свое заявление.

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Прежде за помощь в умерщвлении неизлечимо больного пациента (даже по его просьбе) в Испании предполагалось до 10 лет лишения свободы.

В силу законопроект должен вступить в течение месяца. Таким образом, Испания стала четвертой страной Евросоюза, где легализована эвтаназия – после Бельгии, Люксембурга и Нидерландов. В Португалии конституционный суд этот закон заблокировал.

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Напомним, что в прошлом году в Нидерландах разрешили проводить эвтаназию для неизлечимо больных детей в возрасте от года до 12 лет.

А в Австрии разрешили ассистированный суицид – от эвтаназии эта процедура отличается тем, что врач лишь предоставляет пациенту смертельную инъекцию, которую тот вводит себе сам.