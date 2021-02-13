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Число жертв COVID-19 в мире достигло 2,38 млн

13 февраля, 10:53

Ольга Литвин

Инфицированных коронавирусом уже более 108 млн человек

На 13 февраля в мире зафиксировали 108 млн 186 тыс. 991 случай заражения COVID-19 с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выросло до 2 млн 382 тыс. 880. Выздоровели более 79 млн человек.

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Лидеры по инфицированию коронавирусом:

Напомним, в Южной Африке фиксируют случаи повторного заражения новыми штаммами коронавируса у лиц, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела к нему.

Кроме того, препарат от астмы снижает риск возникновения осложнений при COVID-19. Но его следует принимать в течение первой недели болезни.

Самой эффективной из вакцин от коронавируса в мире признали американо-немецкую Pfizer. Завершают список англо-шведская AstraZeneca и китайская Sinovаc – смотрите в нашем сюжете:

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